8 лет лишения свободы грозит севастопольцу за вмешательство в любовный треугольник

Когда 42-летняя местная женщина узнала, что её 46-летний кавалер оказался женатым, то сразу прекратила с ним отношения. Но мужчина предложил встретиться и обсудить ситуацию. Бывшая избранница согласилась на рандеву, но пришла не одна, а с ранее судимым 41-летним приятелем в качестве «группы поддержки».

Разговор перерос в перепалку, во время которой спутник женщины ударил её бывшего ухажёра кулаком в лицо, отправив в нокаут.

На следующий день женатый ухажер обратился в полицию, заявление попало и в полицию. Заведено уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в полиции Севастополя.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai