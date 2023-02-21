Клиенты ПСБ при онлайн-заявке на ипотеку теперь могут подтвердить доход через Госуслуги

Севастополь, 21 февраля 2023 года. – ПСБ предоставил возможность своим клиентам при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение онлайн подтвердить доход и трудовую занятость выпиской из Социального фонда России. Информацию о состоянии индивидуального страхового счета заемщик может предоставить в банк через Госуслуги.

«ПСБ уделяет особое внимание упрощению банковских процедур, минимизации бумажного документооборота, совершенствованию онлайн-сервисов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать банковский продукт еще более доступным. Такой важный вопрос, как приобретение недвижимости должен быть для клиентов банка столь же легким и понятным, как заказ онлайн-доставки в магазине. И ПСБ сделал еще один шаг навстречу этой цели – теперь отпала необходимость получать бумажный вариант справки о доходах», – пояснил управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.

При формировании онлайн-заявки на ипотеку в мобильном приложении на одном из шагов клиенту будет предложено авторизоваться на Госуслугах. После ввода логина и пароля потребуется дать согласие ПСБ на получение сведений о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица. Таким образом поля с информацией о доходах клиента будут заполнены в заявке автоматически. Далее последует предварительное одобрение кредита, после чего заявителю останется загрузить только скан паспорта.

Если же по каким-либо причинам банк не получит сведения о доходе и трудовой занятости в онлайн-режиме, то в приложении ПСБ клиент увидит сообщение о необходимости указать подтверждающие документы. Все требуемые справки и другие официальные бумаги можно загрузить в ходе оформления ипотеки, для этого в интернет-банке и мобильном приложении организована удобная система подсказок.