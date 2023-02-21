Жителю Севастополя понадобится 21 год чтобы накопить на дом

Севастополь на 4 месте среди городов России по недоступности частного дома. Горожанам понадобится 21, 9 лет, сообщают аналитики портала «МИР КВАРТИР».

Это обусловлено тем, что в городе присутствует огромный разрыв в средних доходах и ценой индивидуального дома. Эксперты сообщают, что среднестатистический севастополец получает 42, 2 тыс. руб, а дом в среднем стоит 11 млн рублей.

В десятку с самыми большими сроками вошли также Дагестан (22,8 года), Ингушетия (22,1 года), Севастополь (21,9 года), Крым (19,4 года), Санкт-Петербург (19,4 года), Краснодарский край (18,4 года), Калининградская область (17,9 года), Карачаево-Черкесия (17,1 года) и Кабардино-Балкария (16,4 года).

Напомним, в Севастополе зафиксировано историческое событие: снижена официальная стоимость кв. метра жилья.

Фото: Юрий Югансон