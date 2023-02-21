В России вводятся новые меры господдержки участников спецоперации

«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции», — инициировал глава государства.

Он подчеркнул, что фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии теми, ради кого создается новый орган.

Путин добавил, что за каждым ветераном и семьей погибшего будет закреплен персональный социальный работник, координатор.

Фонд будет работать по принципу одного окна, его структуры уже в этом году появятся во всех регионах страны.

Ольга Сурикова