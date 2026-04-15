Клещи атакуют жителей юга России

Уже свыше шести тысяч человек обратились за медпомощью после укусов клещей с начала периода их активности в этом году. Такие данные привела пресс-служба Роспотребнадзора.

Одиннадцать регионов, включая Крым, демонстрируют наиболее высокие показатели по количеству зафиксированных случаев нападений клещей. По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Севастополе, на данный момент зарегистрировано 149 таких обращений, причем более половины дети в возрасте до 14 лет.

Наибольшее число пострадавших приходится на Симферополь. В республиканском центре зафиксирована почти четверть всех инцидентов. За ним следуют Севастополь и Ялта. Меньше всего обращений отмечено в Симферопольском и Белогорском районах.

При этом лабораторный анализ снятых с людей клещей показал, что почти 70% из них принадлежат к видам, которые являются потенциальными переносчиками вируса клещевого энцефалита.

Ольга Сурикова