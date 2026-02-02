Какой будет погода в Севастополе в ближайшие 10 дней

Завтра ожидается еще один день с температурой ниже нуля, после этого столбики термометра пойдут уже вверх.

К пятнице уже потеплеет до +12, но такая весенняя погода на долго не задержится. Со следующей недели ожидается снова понижение до одного градуса тепла.

Еще и с выходных будут идти дожди.

Февраль решил держать севастопольцев в тонусе.

Сегодня в Севастополе, как уже сообщалось, днем снег с дождем, снег. Температура воздуха днем -1…+1°,

ночью -5…-7°.

