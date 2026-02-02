ВСУшники пытались взорвать мужчину с бомбой прямо в здании крымского ФСБ

Как выяснилось, представитель сил спецопераций ВСУ связался с жителем Крыма, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверки кандидату необходимо было занести в здание Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления «предателей» в спецслужбе.

Мужчину задержали на КПП, сообщили в ведомстве.

«При нем обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающее при активации непосредственным исполнителем», — говорится в сообщении.

Украинские спецслужбы планировали, что взрыв приведет к гибели не только российских силовиков, но и самого исполнителя. При этом сам он о роли «смертника» не знал.

Представитель ССО ВСУ, старший лейтенант Иван Кринов связался с жителем Крыма через Telegram, представившись сотрудником ФСБ. Кринов предложил мужчине «служить» в органах безопасности и в качестве «проверочного задания» попросил занести в здание УФСБ замаскированное под аудиоколонку взрывное устройство.

Выяснилось, что курировал мужчину сотрудник ССО ВСУ Иван Кринов, который обманом заставил россиянина взять бомбу. До этого на аналогичный шаг он подвел женщину, которая пришла в здание крымского управления ФСБ с бомбой в иконе.

В отношении Ивана Кринова возбуждено уголовное дело. Он объявлен в международный розыск.

