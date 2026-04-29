В России может появиться единый реестр домашних животных

В Госдуму внесли законопроект о создании единого реестра домашних животных и обязательной маркировке питомцев. Документ рассмотрят в первом чтении после сентябрьских выборов. Авторы считают, что это упростит поиск пропавших животных и сократит число бездомных собак и кошек.

Проект предусматривает изменения в законах «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии»: владельцам обяжут маркировать животных (в том числе чипом) и вносить их в единую систему ФГИС «ВетИС».

Перечень видов, способы маркировки и сроки регистрации определит правительство.