Крымский мост закрыт с трех часов ночи — как развлекают себя люди, стоящие в очереди

Пробка перед Крымским мостом выросла уже до 30 км. По предварительным подсчетам, около 4 тысяч машин стоит по обе стороны моста.

Впереди майские праздники — оттуда и такое количество машин. Но многие начали отмечать уже прямо в пробке: кто сосиски жарит, кто кальян раскурил. В чате Крымского моста туристы приглашают друг друга в машины в гости на бутерброды.

Сам мост, как уже сообщалось, закрыт с трех часов ночи из-за воздушной и морской угрозы.

«Закрыт мост по причине того, что идёт дообследование акватории на предмет наличия подводных бездушных и иных угроз. Ранее под прикрытием надводных враг много часов ждал под водой. Поэтому меры безопасности в условиях действий террористического киевского режима в этой ситуации оправданы», — пишет автора канала «Два майора».

Ночью противник послал в пролив до 10 МБЭК/МРТК. Наши пограничники, Росгвардия и моряки Черноморского флота приняли бой и защитили подходы к Крымскому мосту, также было с утра сообщено в ТГ.

