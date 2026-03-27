Пострадавших от взрыва дома на Корчагина освободили от госпошлины при восстановлении документов

С сегодняшнего дня организован прием заявлений у жителей домов №№ 14, 16, 20 по ул. Корчагина для восстановления паспортов

График и место приема:

ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в зале приема граждан по адресу: ул. Паршина, д. 29. Стойка консультирования работает в указанное время.

Выездной прием:

27 марта 2026 года с 14:00 до 16:00 сотрудники миграционной службы будут принимать заявления на площадке МФЦ по адресу: ул. Корчагина, д. 34.

Освобождение от уплаты государственной пошлины:

В соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 333.35 Налогового кодекса РФ, пострадавшие освобождаются от уплаты пошлины:

— за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие чрезвычайной ситуации;

— за государственную регистрацию права собственности на жилые помещения (или доли), полученные в рамках мер социальной поддержки взамен утраченного жилья;

— за государственный кадастровый учет и регистрацию права собственности на жилое помещение, созданное взамен утраченного.

