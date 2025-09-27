Губернатор Севастополя отправил правительство в отставку

Политика
27-09-2025

Вступивший в должность губернатора Севастополя Михаил Развожаев отправил правительство в отставку. соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

«Объявить о сложении правительством Севастополя своих полномочий с 26 сентября 2025 года», — говорится в тексте указа. 

Оно будет осуществлять свои полномочия до формирования нового состава.

Напомним,  явка на выборах губернатора Севастополя в 2025 году составила 66,96%. Проголосовало 239 598 избирателей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова