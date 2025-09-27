62 человека эвакуированы на пожаре в Ялте

Происшествия
27-09-2025

В Ялте вспыхнул пожар в многоквартирном дом на ул.  Екатерининской.

Эвакуировано 62 человека. Подано 4 ствола на тушение.

Площадь пожара 400 кв.м.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

В 07.45 пожар локализован.

Всего на тушение пожара привлечено 33 человека и 13 единиц техники.

Ольга Сурикова
Фото: ГУ МЧС Крыма