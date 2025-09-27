Погода в Севастополе 27 сентября

Погода
27-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с,

днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 7…9°,

днем 17…19°.

Фото: Елена Голос

