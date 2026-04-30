Где точно нет демографическим проблем, так это в Бахчисарайском парке миниатюр

Здесь всю весну отмечается рекордный приплод

В годовщину русской весны — 16 марта из берлоги вышли двое медвежат. Им дали соответствующие имена: Крымчик и Марта. Через несколько месяц их заберут на работу в цирк.

Двойня родилась в мадагаскарском царстве лемуров — малыши ездят на маме

Мамой стала шотландская корова

И пополнение в семье антилоп канна

Мамой стала и Большая рыжая кенгуру, но малыша она пока еще не показывает—носит в сумке

Желтое счастье парка и место притяжения — 200 цыплят, недавно появившихся на свет

Угрозу всех объесть теперь несут не львы, а 50 новорожденных козлят редких пород

Куда без них —более 100 кроликов пополнили звериную семью.

Директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко теперь сожалеет только об одном, что закончилось место для развития зоопарка. Но зато появились редкие экземпляры животных, которыми можно обмениваться с другими зоопарками. «Севкор» писал ранее, что в условиях антироссийских санкций отечественные зоопарки лишились возможности закупать зверей за границей.

«Последние три года мы живем в той ситуации, когда очень тяжело кого-то завести, а мы размножаем тех, кто есть, и имеем возможность меняться с зоопарками, потому что редкие виды зоопарки не готовы продавать, они могут только поменяться. Ну, вот как раз то время, когда нам повезло, что у нас родилось большое поколение, и мы можем на что-то поменяться с другими зоопарками», — рассказал директор зоопарка.

Ольга Сурикова