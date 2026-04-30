Владельцы домов в частном секторе получат единую квитанцию за воду и свет

С мая 30 тысяч частных домов Севастополя начнут получать объединённый платёжный документ за электроэнергию и водоснабжение. Единый счёт реализуют совместно компании «Севэнергосбыт» и «Водоканал».

Новая квитанция призвана упростить жизнь горожанам, у которых есть лицевые счёта в обеих организациях, и избавить их от необходимости ждать и отдельно оплачивать две разные платёжки. В документе будут отражены начисления за оба ресурса, но оплата останется раздельной: за электричество и воду можно будет платить отдельно через QR‑коды или реквизиты.

Показания счётчиков при этом не объединяются: «Севэнергосбыт» и «Водоканал» продолжают вести независимый учёт. Оплатить услуги можно по‑прежнему любым удобным способом — в кассах предприятий, отделениях банков или через онлайн-сервисы.