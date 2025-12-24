24 декабря отмечают День украшения ёлки

В России традиция украшения новогодней ёлки зародилась благодаря Петру I. Молодой царь, гостивший на Рождество у немецких друзей, был очарован елью, увешанной вместо шишек яблоками и конфетами. Вернувшись, Пётр издал указ отмечать Новый год по-европейски: «…По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых…».

Сначала новогодние ёлки в России украшали по-старинке свежими фруктами, яблоками, конфетами и домашней выпечкой — так дерево становилось не только красивым, но и вкусным угощением для детей. В XIX веке, с ростом фабричного производства стеклянных игрушек, ассортимент расширился: появились первые блестящие шары, подвески в форме звёзд и фигурки ангелов, вдохновлённые европейскими традициями.

Позже игрушки превратились в зеркало эпохи и исторических событий. В 1920–1930-е годы на ёлках красовались пионеры с горнами и барабанами, символизируя новую советскую молодёжь; во время Великой Отечественной — солдаты с пистолетами, десантники и даже Дед Мороз с автоматом ППШ, чтобы поддержать боевой дух на фронте и в тылу. Послевоенные годы принесли мирные символы: игрушечные автомобили «Победа», дирижабли с надписью «СССР», снежинки с серпом и молотом.

В 1950–1960-е доминировали символы индустриализации и спорта — трактора, початки кукурузы (отсылка к хрущёвской политике), хоккеисты с клюшками. Космическая эра добавила спутники, ракеты и фигурки космонавтов вроде Юрия Гагарина, а сказочные персонажи — Баба-Яга, Колобок — вернули нотку волшебства. Каждая игрушка несла отпечаток времени, отражая моду, политику и мечты целой страны.

День украшения ёлки приходится на канун Рождества по григорианскому календарю, и именно 24 декабря принято устанавливать ёлку со свечами, гирляндами, шарами и игрушками. Ритуал символизирует ожидание чуда и семейного тепла.

Украшают ёлку в этом году в основном в красном стиле. Сегодня в моде минималистичные яркие композиции — с рубиновыми, бордовыми и гранатовыми акцентами, идеально подходящая под символику 2026 года — Года Красной Огненной Лошади.

