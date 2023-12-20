«Движение первых» и ПСБ в Севастополе рассказали о планах работы на 2024 год

Банк ПСБ и севастопольское региональное отделение «Движения первых» подвели итоги совместной работы в текущем году и наметили планы на 2024 год. Участниками встречи помимо самих членов молодежной организации – студентов средних специальных учебных заведений и школьников – стали и их родители.

Заместитель управляющего Севастопольским филиалом ПСБ Илья Колесниченко напомнил, что, несмотря на небольшой отрезок времени, в течение которого банк и «Движение первых» сотрудничают, удалось провести немало интересных мероприятий

«В октябре 2023 года ПСБ и Севастопольское отделение «Движения первых» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Совместная работа позволила охватить просветительскими мероприятиями широкую аудиторию школьников и студентов. Мы провели открытые лектории по кибербезопасности и основам управления личным капиталом, а также серию тренингов, нацеленных на развитие ораторских навыков и лидерских качеств. В 2024 году список тем для обсуждения расширится, планируем поговорить с ребятами о формировании финансовых «подушек безопасности», инвестиционных счетах и «налоговом кешбэке», – сказал Илья Колесниченко.

«Банк ПСБ стал первой коммерческой организацией, которая на постоянной основе обучает активистов движения основам финансовой грамотности. Эти знания очень востребованы в молодежной среде. Ребята получают полезную информацию «из первых уст» – напрямую от экспертов отрасли. Мы благодарны ПСБ за поддержку нашей инициативы», – прокомментировала Анна Молчанова, председатель совета регионального отделения «Движения первых» в Севастополе.