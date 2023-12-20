Экс-начотдела ГБУ «Парки и скверы» осужден за фиктивные акты выполненных работ

В Севастополе суд на 3 года лишил права занимать должности и приговорил к штрафу в размере 3, 5 млн рублей экс-начальника отдела ГБУ «Парки и скверы за подписание им завышенных объемов выполненных работ. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В 2019 году, будучи начальником отдела административно-строительного контроля мужчина, в полном объеме принял работы по благоустройству парка между улицами Андреевской и Ветвистой в поселке Солнечном. При этом ему было достоверно известно, что часть работ подрядчик фактически не выполнил.

В парке была уложена плитка меньшей стоимости и полностью не соответствовавшая условиям контракта. Таким образом, бюджету города Севастополя причинен ущерб в размере свыше 4,1 млн рублей.

Напомним, бывший начальник отдела стройконтроля ГБУ «Парки и скверы» подписал акты выполненных работ с завышенными объемами якобы выполненных работ, чем нанес ущерба на 1,5 млн рублей.