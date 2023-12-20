Со «Штыка и паруса» рабочие начали снимать строительные леса

В Севастополе завершается реставрация обелиска «Городу-Герою Севастополю», в народе получившему название «Штык и парус».

На сегодня рабочие обустроили террасы из мозаичного бетона, воссоздали двухцветный рисунок покрытия, установили дренажную систему, поставили подсветку и видеонаблюдение, сейчас оборудуют доступ для маломобильных групп населения, сообщил Михаил Развожаев.

Примерно через месяц на террасе обелиска установят отлитые копии пушек, которые были найдены при его строительстве и относились к Александровской батарее. Сами пушки находятся в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя.

Для посещения «Штык и парус» откроется в следующем году, после окончания всех работ.

Напомним, реставрация обелиска Городу-Герою Севастополю началась в этом году. Полная стоимость работ составляет 731 млн рублей.