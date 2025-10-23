К отопительному сезону подготовились, теперь в Севастополе готовятся к зиме

«Севавтодор» отчитался о том, что завершил подготовку транспортной инфраструктуры к гололеду и снегу

В частности, установлены 12 метеостанций для мониторинга оперативной ситуации на самых сложных дорожных участках.

Для отсыпки дорогах заготовили около 5000 тонн противогололедных материалов и 17 тонн холодного асфальта для ремонта дорог в случае необходимости.

Для оперативной уборки снега и обработки дорог будет задействовано 32 единицы спецтехники.

На школьных автобусах и соцтакси заменили резину.

Уточняется, что морской транспорт также подготовили к зиме — все суда проверены и укомплектованы.

