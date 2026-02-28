28 февраля 2014 года в Севастополь приехал руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе России, лидер партии Владимир Вольфович Жириновский

Он был одним из первых политиков такого ранга, прибывших в Крым,чтобы поддержать жителей полуострова и обсудить текущую ситуацию с руководством города и автономии. Жириновский всегда последовательно выступал против передачи Крыма Украине после распада Советского Союза. Он был убежден, что полуостров рано или поздно вернется в Россию, и никогда не боялся открыто об этом говорить. Его яркая и вдохновляющая речь перед севастопольцами много раз прерывалась овациями.

Давайте еще раз вспомним последние зимние дни 2014 года, дни после которых началась настоящая Русская весна!

