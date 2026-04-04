Бесплатные мероприятия в Севастополе на этих выходных

Медики продолжают акцию «День здоровья» — на этот раз в фельдшерско-акушерском пункте в Солнечном. В поликлинике № 7 городской больницы №1 будет организована диспансеризация взрослого населения. Пришедшие пройдут необходимые исследования и онкоскрининг, а также получат консультацию терапевта и узких специалистов.

В воскресенье всех желающих приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Участников ждет яркая разминка и организованное прохождение маршрута с измерением количества шагов. Также 5 апреля в экопарке «Лукоморье» пройдет большой праздник, посвященный Всемирному дню здоровья.

В программе: показательные выступления севастопольских спортсменов, спортивные локации и мастер-классы для всех возрастов, а также специальная локация от Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Формула здоровья», где севастопольцы попробуют разные виды гимнастик, узнают всё о правильной гигиене полости рта, а самых маленьких ждут интересные и полезные развлечения.

Ветеринары проведут выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Балаклавском районе. В эту субботу специалисты государственной ветслужбы будут работать Сахарной Головке и Штурмовом.

Для любителей активного образа жизни возобновляются занятия северной ходьбой «Бодрый шаг» в Парке Победы. Также севастопольцы могут прийти и поддержать спортсменов на первенствах города и чемпионатах по разным видам спорта. На мероприятия обязательно возьмите с собой паспорт.

✅ В библиотеках, сельских клубах и домах культуры пройдут кинопоказы, творческие мастер-классы, игровые, познавательные и литературные программы.

