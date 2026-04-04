Сколько должно стоить хорошее россйское вино

Глава Роскачества назвал цену в 400 рублей минимальной за хорошее российское вино

Качественное российское вино можно купить по цене от 400 рублей. Такой алкоголь получает высокие рейтинги. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов, пишет РИА Новости.

«Очень хорошее вино в России можно приобрести в пределах 500-600 рублей, но и за 400 рублей вино от крупных производителей получает достаточно высокий рейтинг Роскачества», — заключил Максим Протасов.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai