Сколько можно хранить пасхальные яйца?

Сваренные на Пасху яйца можно хранить в холодильнике не более семи дней, говорят врачи-эндокринологи. В общественном питании срок хранения ещё строже и не должен превышать 36 часов.

Специалисты отмечают, что срок зависит от условий хранения и целостности скорлупы.

А вы знаете, как увеличить шансы на победу в пасхальной «битве яиц»? Следует бить яйцо острым концом и крепко удерживать его в руке, создавая напряжение на скорлупе.

