ПСБ и Минфин России создали компанию «Росвексель» для обеспечения трансграничных расчетов

Платформа А7, созданная банком ПСБ, и Минфин России учредили компанию по выпуску векселей и цифровых финансовых инструментов для участников внешнеэкономической деятельности «Росвексель».

Компания предоставит российским экспортерам и импортерам надежный инструмент расчетов, обеспеченный золотом, что гарантирует безопасность совершения платежей и сохранность средств. Вексель может использоваться для расчетов юридических лиц с иностранными контрагентами, в том числе для оплаты контрактов в любой валюте. Кроме того, инструмент предоставит держателям возможность получения дополнительной доходности по нему. Это делает ценную бумагу привлекательной не только для юридических лиц, ведущих внешнеэкономическую деятельность, но и для частных инвесторов.

«Создание компании «Росвексель» совместно с Минфином является важной частью формирования суверенной финансовой инфраструктуры России. Это усилит возможности российских экспортеров и импортеров и поддержит дальнейшее развитие внешней торговли. ПСБ использует свои уникальные компетенции, опыт участия в масштабных государственных инициативах и глубокую интеграцию в финансовую систему страны. Мы стремимся создавать решения, которые укрепляют устойчивость экономики и расширяют условия для клиентов на международных рынках», – сказал Михаил Дорофеев, заместитель председателя ПСБ.

«Первые ценные бумаги от «Росвекселя» будут выпущены до конца 2025 года. В планах компании также выпустить инновационные цифровые расчетные инструменты. Создание компании и выпуск первого инструмента – это, пример того, как государство совместно с бизнесом создают условия для развития инфраструктуры трансграничных платежей, что будет способствовать достижению Россией технологического и финансового суверенитета», — прокомментировал Иван Чебесков, заместитель министра финансов.

