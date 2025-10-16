16 октября 1954 года повторно открыта Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.

16 октября 1954 года, в день столетия первой обороны Севастополя, после масштабной реставрации вновь открылась Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» — уникальное место, хранящее память о героизме севастопольцев.

История Панорамы началась в 1901 году, когда по инициативе Комитета по восстановлению памятников Севастопольской обороны под председательством великого князя Александра Михайловича было решено создать панорамное полотно, отражающее масштаб оборонительных сражений. Заказ получил знаменитый художник-баталист Франц Рубо. Основным сюжетом стала сцена штурма Малахова кургана 6 июня 1855 года, который Рубо тщательно изучил, опираясь на документы и рассказы очевидцев. Панорама впервые открылась для посетителей 14 мая 1905 года.

Во время Великой Отечественной войны здание панорамы и само полотно были сильно повреждены. Благодаря героическим усилиям краснофлотцев удалось спасти значительную часть полотна, но оно требовало серьезной реставрации, которую выполнить полностью не удалось. Тогда художники и реставраторы по сохранившимся фрагментам и эскизам воссоздали новое полотно.

16 октября 1954 года севастопольцы вновь увидели знаменитую сцену сражения на Малаховом кургане, что стало символом стойкости и мужества защитников города в истории.

Фото Анны Корниловой

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города