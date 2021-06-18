Золотые квадраты: недвижимость в Крыму и Севастополе продолжит дорожать

650 тысяч рублей за квадрат – уже реальность



Вхождение Крыма и Севастополя в состав России встряхнуло рынок недвижимости полуострова. Цены, как только был снят мораторий на сделки, взлетели почти на 50%. И далее все события этих семи лет только подогревали ажиотаж вокруг покупки заветных квадратных метров рядом с морем. Последним фактором, который еще более активизировал спрос, стала пандемия и закрытие границ.

Многие россияне провели здесь самоизоляцию в прошлом году, привыкли уже к удаленной работе и решили приобрести на полуострове жилье, кто навсегда осесть, а кто и просто приезжать на отдых, но в свою квартиру.

Опять же свою роль сыграла Программа льготной ипотеки, которая должна была действовать до 1 июля 2021 года. Однако президент Владимир Путин заявил, что резко сворачивать программу льготной ипотеки на новостройки нельзя, ее надо продлить на один год, до 1 июля 2022-го. Теперь ставка по льготной ипотеке составит 7% годовых.

В связи с этим, Крым с прошлого года переживает ипотечный бум. За январь и февраль объем выданных займов на полуострове достиг почти 4 млрд рублей — это больше 1300 кредитов. По данным разных агентств недвижимости, с начала года спрос на жилье в ипотеку вырос почти на 40%, причем как на квартиры, так и на частные дома. В Севастополе особый кризис с предложениями, поэтому вырос интерес даже на гаражи. Главный фактор – близость моря.

Цены растут, предложений не хватает

Коммерческий директор ГК «Парангон» Николай Галичкин подчеркнул, что в Севастополе формирование цены происходит по простой формуле: спрос рождает предложение.

«А спрос будет только расти. В Севастополе, в отличии от Крыма, предложения все уменьшаются и уменьшаются из-за отсутствия Генплана и развития новых проектов. И еще один фактор, который будет стимулировать рост – это, конечно, продление программы господдержки, пусть и с повышением ставки до 7%. Люди по-прежнему будут обращаться к этой программе для приобретения жилья, соответственно, этот фактор не будет приводить к уменьшению стоимости», – подчеркнул Галичкин.

По его прогнозам, к осени цены на недвижимость в Севастополе повысятся от 8 до 12%. И приедут за этой недвижимостью отдыхающие с материка.

«Сезон по продаже недвижимости в Крыму и Севастополе несколько смещен ближе к осени. Самые активные продажи начинаются в августе-сентябре и затрагивают октябрь. Логика следующая: люди, приезжают на отдых, смотрят объекты, возвращаются к себе в регионы, а потом приезжают на сделки. А рынок недвижимости у нас говорит о том, что здесь 70% объектов скупают граждане с материка», – рассказал глава ГК «Парангон».

Запрос на комфортное жилье



И интересный факт. Сейчас у покупателей сменились вкусы. Если еще год-два назад сметалось все, то сейчас наметилась тенденция на увеличение спроса на элитную недвижимость. Галичкин отметил, что, конечно, если оценивать все покупки на первичном рынке, то покупают больше эконом-класс, но при этом сейчас острая нехватка жилья и апартаментов комфорт-класса.

Такую же тенденцию сейчас называет и председатель комитета по развитию инвестиционного климата в сфере строительства Республики Крым – советник заместителя председателя Совета министров Республики Крым Юлия Смирнова. По ее прогнозам, для ожидания снижения стоимости квадратных метров в Крыму и Севастополе к осени нет оснований. Льготная ипотека и низкий уровень строительства особенно в нашем городе будут поддерживать рост еще, как минимум, ближайшие два года.

При этом топовые запросы, по ее оценкам, также смещаются в сторону категории бизнес и элит-класса.

«Повышенный спрос на объекты премиального сегмента. Это бизнес-класс, это элитные объекты, их фактически не осталось. И цены даже меня удивляют. Я увидела стоимость квадратных метров в строящемся объекте в Партените, в курортной недвижимости, 650 тысяч за квадратный метр. Мне чуть плохо не стало.

Цена на премиальный-бизнес класс ушла от 300 до 600 тысяч за квадратный метр. Это объекты, которые находятся в непосредственной близости к морю. Цена на них выросла где-то в пять раз», – констатировала Смирнова.

Какие и где объекты будут строить?



В связи с этим, председатель комитета по развитию инвестиционного климата в сфере строительства подчеркнула, что раз премиального класса в Крыму не хватает, то надо и разворачивать строительство таких объектов в три-пять раз больше. Ведь соотечественники сейчас основательно осели на родине из-за непонятной ситуации с коронавирусом и проблемами с вылетом, а отдыхать они хотят в родной России с таким же комфортом, как привыкли когда-то за границей.

И если ранее максимально застраивалось ЮБК, то, как оказалось, оно не резиновое. Поэтому интерес инвесторов сместился на восток Крыма, где также хорошая береговая линия и уже начала развиваться дорожно-уличная сеть. Первыми в этом направлении станут Евпатория и Саки.

«Первыми горячими точками станет то, куда пришла развитая инфраструктура. Уже есть обход на Мирное, от аэропорта в сторону песчаных пляжей, которые отлично подходят для детей, для семейного отдыха. Поэтому развитие бурное пойдет в сторону Евпатории, где хорошее качество пляжей. Пляжная территория широкая, для семей, для отдыха пригодная и дорожная сеть туда пришла. Это будут 100% точки роста в ближайшие два года. И стоимость будет доходить до цифр Сочи.

В Сочи премиум сегмент уже доходит до двух миллионов за квадратный метр. Крым следующий, кто подхватит эстафетную палочку по спросу, сначала по премиуму, а потом уже категорией ниже», – считает Ольга Смирнова.

Как известно, на Петербургском международном экономическом форуме в этом году подписаны три крупных инвестиционных соглашения, которые предусматривают строительство первого на полуострове парка развлечений и трех курортно-гостиничных комплексов в Ялте, Саках и Оленевке (курортный посёлок в Черноморском районе Крыма на мысе Тарханкут).

В Ялте планируется строительство первого тематического парка развлечений «Ялта Парк» и курортно-гостиничного комплекса стоимостью 14 миллиардов рублей.

В Саках же появится современный круглогодичный курорт Alean Family Resort для комфортного отдыха и лечения родителей с детьми стоимостью 16 миллиардов рублей.

Строительство в Оленевке туристско-рекреационного кластера «Черноморский» оценено в 4,3 миллиарда рублей.

Также, по итогам Питерского форума, в Партените построят жилой комплекс за 4,9 миллиарда рублей.

Кто покупатели

И так, по данным Крымстата, в Севастополе в первом квартале текущего года стоимость недвижимости в новостроях возросла почти на 7% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. При этом в соседней Республике Крым скачок цен составил всего на 2,2%.

При этом, по оценкам аналитиков, в южных городах России за год цены поднялись на 20,8%. Причем, средняя стоимость курортной недвижимости на полуострове – 106 тыс. руб. за кв. м, то есть даже выше, чем в Сочи.

В Ялте квадратный метр стал самым дорогим в стране после Москвы — 177 тыс. рублей за кв. м. В Севастополе квадратный метр в среднем обойдется в 109 тыс. руб.

Председатель республиканского комитета по строительству Ольга Смирнова отмечает, что первыми за квадратными метрами в Крым едут москвичи.

«Рекордсмены, по аналитическим данным, Москва и область, Питер и область, потом следом пошли регионы с плохими климатическими условиями. Это и Саратов, и Челябинск, и Тюмень. Регионы, где плохой климат, но хорошие зарплаты. Они здесь хотят оздоравливаться, хотят, чтобы их семьи больше времени на юге проводили», – подчеркнула эксперт.

Поэтому, если кто-то ждал осени в надежде, что цены на недвижимость в Крыму и Севастополе снизятся, сейчас стоит поспешить, пока цены еще не нагрелись на солнце.

Ольга Сурикова