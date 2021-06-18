В Ялте во время ливня погиб один человек, восемь пострадали

Стихия не обошлась без жертв

В Ялте во время ливня погиб молодой парень, сообщил на оперативном штабе глава Крыма Сергей Аксёнов. Мужчину, 1995 года рождения, смыло грязевым потоком.

Факт гибели человека подтвердила в своем аккаунте соцсети также глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Увы, к вечеру поступило печальное известие – в пгт Краснокаменка есть погибший – молодой мужчина, по предварительной информации, смыло потоком воды. Искренние слова соболезнования семье погибшего», – написала она в Facebook.

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Отметим, ранее сообщалось о восьми пострадавших от последствий стихии в Ялте. Один из них получил перелом лодыжки, ему была сделана операция. Остальные семь человек получили легкие травмы, их жизни ничто не угрожает.

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Напомним, в Ялте всю ночь 18 июня и день льет дождь, в городе затопило часть улиц, потоками воды сносит машины и людей. Днем мэр Ялты Янина Павленко объявила о режиме чрезвычайной ситуации в городе и его закрытие. Сейчас в городе отсутствует подача воды, света и газа.

Ольга Сурикова

Фото, видео: Подслушано Ялта/vk.com