В Севастополе поддержали семью погорельцев

Политики и общественники не остались в стороне

В семью Виктории Гусевой и ее супруга пришла настоящая беда: 21 мая у них почти полностью выгорела квартира. Благополучная и примерная семья с двумя маленькими детьми фактически оказалась на улице, без крыши над головой, без одежды и вещей первой необходимости.

Первыми на помощь к семье пришли активисты ЛДПР, в частности глава Нахимовского отделения Наталия Самойленко, и общественная организация «Офицерский корпус Севастополя» во главе с Валерием Стрюковым.

Офицеры-отставники и партийцы оказали материальную помощь, помогли с организационными и консультативными вопросами. Стрюков многочисленными письмами и обращениями в департамент городского хозяйства и к ООО «БГС» добился того, что регоператор все же вывез мусор, образовавшийся в результате пожара. На это у общественного деятеля ушел почти месяц.

Виктория Гусева и ее супруг от всей души благодарят и партийцев ЛДПР, и актив «Офицерского корпуса Севастополя»,

«Оказавшись в такой сложной жизненной ситуации, мы не знали, куда звонить, писать и обращаться. Первыми к нам на помощь пришли «Офицерский корпус» и Севастопольское отделение ЛДПР, оказали нам материальную помощь и моральную поддержку. Огромное вам человеческое спасибо. К сожалению, только в критической ситуации осознаешь, что рядом есть такие люди!» — написала Гусева в благодарственном письме в адрес политиков и общественников.

Редакция «Севкор» в свою очередь желает семье Гусевых скорейшего разрешения их жизненных трудностей и выражает надежду, что найдутся еще неравнодушные организации и севастопольцы, готовые помочь своим землякам в такой непростой ситуации.

Дарья Тимофеева

Фото: Офицерский корпус Севастополя