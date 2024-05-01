Часть Севастополя временно осталась без света

В электрических сетях компании «Севастопольэнерго» было зафиксировано техническое сбой в 09:34.

На данный момент потребители в различных районах остались без электроэнергий, включая Фиолентовское шоссе, хутор Пятницкого и Камышовое шоссе.

Для устранения неполадок была отправлена оперативная бригада.

В связи с плановыми техническими мероприятиями, запланированными департаментом развития транспортной инфраструктуры, электроснабжение потребителей по адресам: ул. Тараса Шевченко 8-Б, 8-В, 8-Г, 8-Д, 20, 21; пр. Колобова 11; пр. Столетовский 45, будет временно прекращено с 16:00 до 18:00 30 апреля на два часа для проведения неотложных ремонтных работ в сети 0,4 кВ.