В Севастополе пасмурно, но тепло

В Севастополе переменная облачность. Без осадков сообщает Крымгидрометцентр.

Ветер северо-восточный 10–15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +18…+20°.

В предстоящий четверг, 2 мая, погода будет довольно неустойчивой с переменной облачностью. Ветер будет дуть с северо-восточным направлением со скоростью 6-11 м/с. Ночью не ожидается осадков, но утром и днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов ночью и от +18 до +20 градусов днем.

В пятницу, 3 мая нас ожидает пасмурная погода. По прогнозам, ночью не будет осадков, но утром и днем можно ожидать небольшой дождь. Ветер будет меняться: ночью он будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с, а днем повернет на юг и усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха останется примерно на уровне +12…+14° ночью и +18…+20° днем.