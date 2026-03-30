Журавлев принял участие в съезде ЛДПР, приуроченном к 80-летию со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского

Съезд стал 36 и ознаменовался торжественным многотысячным митингом в Москве «За Великую Россию».

В этот день были обозначены ключевые инициативы и направления работы партии.

❕ЛДПР выступает за предоставление гражданам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также за внедрение нового стандарта многоквартирных домов — «семейного жилья», которое должно быть удобным для всех, в том числе для многодетных семей.

❕Партия также предлагает объявить десятилетие развития малых городов и сельских территорий. Речь идёт о системной поддержке регионов, развитии инфраструктуры, сокращении разрыва между центром и отдаленных населенных пунктов, а также о дополнительных мерах защиты старшего поколения, в том числе от мошенничества.

❕Отдельное направление — защита отечественных производителей. ЛДПР настаивает на переходе к политике «патриотического протекционизма», которая должна поддерживать российский бизнес, одновременно снижая бюрократические административные барьеры и упрощая ведение предпринимательской деятельности.

❕Продолжаем поддерживать наших защитников и их семьи на всех направлениях.

Как отметил Председатель партии Леонид Слуцкий, что еще 36 лет назад был задан главный вектор, заданный основателем партии Владимиром Жириновским — служению Родине и людям. Россия сегодня – это страна социальных достижений.

За эти годы партия прошла большой путь политической эволюции, но ключевые принципы остались прежними: защита государства, поддержка граждан, защита цифровых интересов, национальное достоинство каждого и работа в интересах России.

Сегодня партия продолжает развиваться, расширяет направления работы, объединяет сторонников и тех, кто считает основополагающим мировоззрение — служение стране, обществу и людям.

Цель остаётся неизменной — сильное государство и достойная жизнь граждан, Великая Россия.

В Севастополе продолжаем этот курс, поддерживаем людей, реализуем инициативы партии и работаем для жителей города.

Как отметил координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев, «сегодня партия продолжает развиваться, расширяет направления работы, объединяет сторонников и тех, кто считает основополагающим мировоззрение, служение стране, обществу и людям. Цель остаётся неизменной — сильное государство и достойная жизнь граждан, Великая Россия. В Севастополе продолжаем этот курс, поддерживаем людей, реализуем инициативы партии и работаем для жителей города».

