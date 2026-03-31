ФАС запретила магазинам поднимать цены на яйца перед Пасхой

Ведомство предупредило крупные сети о недопустимости необоснованного роста цен на куриные яйца и других товаров, которые пользуются повышенным спросом накануне праздника, в том числе кондитерские изделия и сливочное масло.

При снижении отпускных цен от поставщиков ритейл обязан снижать розницу.

ФАС будет реагировать на нарушения. В Минсельхозе отметили сезонный фактор роста, при этом производство яиц в 2025-м выросло на 4,3% (до 48,6 млрд шт.), а за январь–февраль 2026-го — на 2,7% (6,5 млрд шт.).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города