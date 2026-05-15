ПСБ подарил музею Черноморского флота памятную серебряную монету 

По случаю празднования 243-й годовщины основания Черноморского флота России ПСБ передал в дар Военно-историческому музею Севастополя памятную серебряную монету, посвященную прославленному адмиралу Федору Ушакову. Торжественная церемония прошла в научной библиотеке музея в присутствии его сотрудников, ветеранов флота и воспитанников Нахимовского военно-морского училища.

«Для Севастополя жизнь и подвиги Федора Ушакова имеют сакральное значение. В наши дни и моряки, и жители считают его небесным покровителем города-героя. Он вошел в историю не только как непобедимый адмирал и один из основателей Черноморского флота, но и как устроитель Севастополя, душой и сердцем радеющий за его развитие и благоустройство. Поэтому мы с особой радостью передаем в дар Музею Черноморского флота памятную монету, выпущенную специально к 280-летию выдающегося флотоводца. Уверен, что она займет достойное место в коллекции экспонатов», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Серебряная монета «Ушаков» выпущена ПСБ при поддержке Российского военно-исторического общества тиражом 1000 штук. Эмитентом выступила Республика Камерун. Изготовлена из серебра 999 пробы. На аверсе отчеканено стилизованное изображение линейного корабля Черноморского флота Российской империи – «Рождество Христово», с 1790 по 1795 годы флагмана Черноморского флота. На фоне размещена карта Черного моря XVIII века. На оборотной стороне (реверсе) цветной печатью нанесен парадный портрет Федора Ушакова. Справа от адмирала — парусный корабль, идущий по морю на поднятых парусах.

«Сегодня мы стали свидетелями важного события, которое укрепляет связь между историей и современностью. Память о подвигах адмирала Ушакова продолжает жить в делах, в традициях и символах, подобных этой монете. Она представляет собой не только нумизматическую ценность, но дань уважения к подвигу Черноморского флота и его командующего. Благодарим банк ПСБ за этот уникальный подарок», – сказал Владимир Клюев, заведующий Музеем Черноморского флота.

