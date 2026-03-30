В Крыму в смертельном ДТП погиб водитель и пострадал ребенок

По предварительным данным, ночью 30 на дороге «Грушевка – Судак» водитель 1999 года рождения, управляя «Шкода Октавия», выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Рендж Ровер», которым управлял водитель 1974 года рождения.

Водитель «Шкоды Октавии» погиб на месте. Пассажир «Шкоды» и ребенок- пассажир «Рендж Ровера», 2016 года рождения, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Еще одному пассажиру «Рендж Ровера» оказана разовая медпомощь.

Сотрудниками Госавтоинспекции г. Судака устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Фото: МВД Крым

Ольга Сурикова