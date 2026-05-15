Севастополец вынес с бара кегу пива

Фигурантом уголовного дела стал 33‑летний мужчина, который в попытке продолжить «банкет» ограбил пивной ларёк и увёз с собой целую кегу пива.

По версии правоохранителей, компания друзей сидела, выпивала, а к позднему вечеру выпитое подошло к концу. Вместо того чтобы закончить посиделки, один из участников решил не терять настроения и «решить вопрос» по-своему. За его плечами уже имелись судимости за кражи, поэтому он отправился в ближайший магазин с разливным пивом.

Злоумышленник опытным движением отжал окно выдачи товара, проник внутрь и начал искать, что именно взять. В руки попался банковский терминал, который он принял за мобильный телефон и сразу отправил в карман. Набрать бутылку пива не получилось. Тогда вор просто забрал с собой кегу с пивом.

Два дня компания продолжала застолье — 30 литров пива были выпиты, а терминал, ничем не пригодившись, в итоге оказался на свалке. На следующий день продавец пивной точки заметила пропажу и обратилась в полицию.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.