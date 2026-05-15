В Севастополе учредили четыре медали

Подписан указ об учреждении в Севастополе новых медалей.

🏅Медаль «За мужество и верность долгу». Это награда за проявленные мужество, смелость и отвагу при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, охране правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

🏅Медаль «За содействие специальной военной операции». Она — для тех, кто проявил активную гражданскую позицию, помогая участникам специальной военной операции: волонтёров, добровольцев и тех, кто воплощал инфраструктурные проекты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

🏅Медаль «За безупречную службу городу Севастополю». Ею будем награждать тех, кто безупречно проработал в государственных органах, органах местного самоуправления, севастопольских организациях не меньше 10 лет, при этом уже имеет награды города. Общий стаж должен быть не меньше 15 лет, а по последнему месту работы — не меньше трёх.

🏅Медаль имени Максимова Алексея Андреевича. Ею награждаются люди, получившие широкую известность и общественное признание, за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Севастополем в благотворительной и меценатской деятельности. Это медаль в честь городского головы Севастополя, известного российского мецената.