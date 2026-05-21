Жители проспекта Античный просят обеспечить безопасность детей при переходе дороги возле Инженерной школы

Родители учеников Инженерной школы направили обращение губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой рассмотреть вопрос организации безопасного пешеходного движения в школу и из школы учащихся 2 корпуса школы, находящейся по адресу: пр-т Античный , 14.

Они указали на то, что детям приходиться переходить дорогу к школе по проезжей части, где машины двигаются в обе стороны. И особенно интенсивное движение утром. «Далее дети спускаются к пешеходному переходу через Античный проспект. Пешеходный переход не оборудован ни светофором, ни лежачими полицейскими. Дети переходят Античный проспект, и вновь оказываются на дороге. Так как до самых ворот школы отсутствует тротуар. Дети вынуждены идти по проезжей части, под колесами автомобилей, так как другого пути нет. Кроме того ворота школы выходят прямо на дорогу», — описали жители ситуацию в своем обращении.

Они предлагают установить светофор с кнопкой на проспекте Античный, а также «пересмотреть организацию пешеходного движения от кольца на ул. Корчагина, 40 до проспекта Античный».

Запретить парковку слева у дома Античный 11 и обустроить там тротуар. 3. обустроить тротуар от Античного проспекта к Инженерной школе (2 корпус).

Рассмотреть вопрос переноса ворот школы с профильными департаментами.

В департаменте транспорта на обращение родителей ответили, что дорога между проспектом Античный № № 11 и 14 принадлежит Херсонесу (земли Херсонеса). Устройство светофорного объекта на этой дороге не возможно, т.к. эта дорога не соответствует ГОСТу и анализ дорожного движения показал, что светофор здесь не нужен.

И далее им ответили, что «устройство тротуара и светофорного объекта и внесение изменений в проектную документацию не предоставляется возможным».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города