Ребенок на самокате попал под машину на улице Парниковая в Севастополе

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 19:36 минут на улице Парниковая в районе дома № 2В 10-летний мальчик ехал на самокате по дороге и не остановился на знак стоп, что привело к столкновению с автомобилем «Хендай» под управлением 36-летнего водителя, который двигался по главной дороге справа по ходу движения самоката.

В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в больницу. Признаков опьянения у водителя не установлено. В настоящее время сотрудники ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Фото: Госавтоинспекция Севастополя