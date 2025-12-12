Жители микрорайона возле новой Античной дороги озвучили проблему прохода представителям власти

12 декабря и.о. заместителя губернатора Павел Иено встретился с жителями микрорайона, которые озвучили возникшие проблемы доступности их домов из-за новой дороги. Причина недовольства возникла из-за установленных ограждений на строящейся дороге, которые перерезали проход жителей в соседний микрорайон и детей в школу. Предложенная властями схема обхода пустыря жителем неудобна. Путь идет по грязи, дороге полной луж и даже по проезжей части. По этому пути предлагается детям ходить в школу.

Жители выразили пожелание сделать перемычку ближе в школе, чтобы ребята тратили не 25 минут в обход, а ходили напрямую в два корпуса Инженерной школы. Вместе с представителем власти севастопольцы, в том числе инвалиды, мамочки с колясками и детьми прошли предложенный обходной путь.

«Понятно, здесь никогда не было ни дороги, ни пешеходных переходов. Были построены два больших микрорайона. Миграция людей осуществлялась по полю в любом направлении. Сложность заключается в том, что мы находимся с вами рядом с землями Херсонеса. Здесь находится памятник культуры, причем федерального значения, который находится на балансе федеральных органов власти Министерства культуры. И любые работы, которые должны происходить с учетом специально разработанной документации, полученных разрешений и проведения археологических изысканий. Проблема есть, ее надо решать. Город Севастополь взял инфраструктурный бюджетный кредит, в рамках которого была спроектирована и построена дорога протяженностью 1,7 километров. На ней будет 12 пешеходных переходов, и три из них будут регулированы светофорами. В том числе светофор в районе фондохранилища с кнопкой вызова. То есть дети, когда будут ходить в школу, будут нажимать кнопку и безопасно переходить дорогу. Да, есть проблема. Мы с вами сегодня прошлись и увидели. Сейчас необходимо потратить лишние 15 минут, чтобы дойти до школы, пойти в обход», — сказал и.о. заместителя губернатора Павел Иено.

Он заверил жителей, что когда дорога 25 декабря будет готова и объект будет сдаваться, состоится встреча с представителями Херсонеса. Власти обсудят возможность установления деревянных настилов, ведущих через пустырь к пешеходным переходам.

Кроме того, принято решение обустроить рядом с дорогой Античный парк.

«Михаил Владимирович подготовил письмо, встречался лично с министром культуры Российской Федерации. Мы обратились за выделением части земельного участка городу, чтобы мы могли запроектировать, провести необходимые изыскания, предусмотреть пешеходную сеть и обустроить Античный парк. Но надо дождаться. Мы не можем, соответственно, реализовать все мероприятия одновременно. Это связано с определенными законодательными ограничениями, раз. Второе, это связано с бюджетными процессами, то есть нужно предусмотреть необходимые денежные средства. Но в любом случае, надо двигаться в этом направлении. С людьми сегодня встретились, мы поговорили 25 числа, когда будет полностью закончено строительство объекта. Мы еще раз встретимся, посмотрим, посоветуемся с коллегами из Херсонеса, где можно обустроить временные деревянные настилы», — добавил Павел Иено.

Пока проект Античного парка будет разрабатываться, жителям придется ходить по грязи в обход, теряя драгоценное время.

«Почему изначально было не продумать проект и сделать его для людей? Достаточно посмотреть, где протоптаны дороги и как людям удобнее ходить. Детей приходиться возить на машине, потому что идти по грязи невозможно, а в обход опасно из-за оживленного движения. Дети выходят на проезжую часть в любом случае, а там нет пешеходного перехода», — жалуется жительница района Екатерина.

Для решения проблемы севастопольцы предлагают убрать часть забора и сделать проход, к которому установить деревянные настилы. Таким образом, дети будут попадать сразу на тротуар новой Античной дороги и без проблем добираться до школы.