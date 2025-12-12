В Севастополе предлагается ограничить работу «наливаек» в многоквартирных домах

Регулирование розничного рынка алкоголя вряд ли можно назвать благодарным делом. Однако, в случае с кафе, барами и буфетами, расположенными в многоэтажках, пресловутая чаша весов всё больше склоняется в сторону жителей, которым долгие годы приходится терпеть шум и пьяные разборки посетителей злачных учреждений.

Последние пять лет борьба с «наливайками» идёт по нарастающей.

В мае 2020 года на федеральном уровне был принят закон, запрещающий заведения, расположенные в жилых домах и продающие алкоголь на разлив, если их площадь менее 20 кв. м. А также разрешил регионам увеличивать эту норму либо вовсе запретить «наливайки» в жилых домах.

В ноябре 2020 года севастопольское Заксобрание определилось с метражом, установив для размещения в жилых домах алкогольных баров и подобных заведений площадь не менее 50 квадратов. Ограничения тогда коснулись 11 из 47 заведений общепита, расположенных на первых этажах многоэтажек.

1 февраля 2024 года Государственная Дума приняла новый закон, позволяющий регионам самим регулировать правила продажи алкогольных напитков в алкобарах, кафетериях и других заведениях общественного питания.

Что предлагается изменить сейчас? Во-первых, время работы. Минус два часа. С 10 утра до 10 вечера (пока с 8 утра).

В обязательных условиях: наличие лицензии на продажу алкоголя и площадь помещения не менее 50 кв. м.

Теперь новое:

— наличие не менее 30 посадочных мест;

— наличие санузла и тревожной кнопки;

— обслуживание в форменной одежде с меню;

— запрет на вынос проданной алкогольной продукции.

Последний пункт потребует очевидно более детальной проработки и пояснений. Если речь идёт о крепких напитках, то с ними, а точнее с тарой, в которую их наливают, всё понятно. Но в городе работают порядка 150-160 заведений общепита (в МКД из них находятся около трети), где продают пиво, сидр и другие хмельные напитки. И помимо пивного бокала или кружки часто используется пластиковая тара – бутылка объемом от полулитра. И где-то рядом находится ящик с крышками.

Ещё одно изменение в Законе «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» устанавливает порядок выдачи документов для сезонных зон обслуживания, а органы местного самоуправления получат полномочия определять границы прилегающих территорий, где продажа алкоголя будет запрещена.

Изменения разработаны с учётом предложений горожан и депутатов Заксобрания. Рассмотреть их могут уже на ближайшем заседании.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города