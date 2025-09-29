Женщина-повар, работавшая на украинскую разведку, хотела отравить бойцов СВО в Севастополе.

Оперативниками регионального УФСБ задержана женщина 1980 года рождения, работавшая шеф-поваром в одном из заведений общепита и планировавшая отравить бойцов СВО

По оперативным данным, она сотрудничала с украинской разведкой. Задержанная, помимо прочего, передавала врагу фото мест дислокации кораблей Черноморского флота, эти данные ВСУ затем использовали для планирования ракетных атак.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Женщина арестована.

Ольга Сурикова

Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю