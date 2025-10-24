Застройщик коттеджного посёлка «Байдарская сказка» просит правительство пойти на мировое соглашение

Балаклавский районный суд рассматривает дело по иску властей Севастополя к ООО «Проектинвест» о сносе коттеджей в селе Тыловом, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Отмечается при этом, что мировое соглашение суду представлено не было, о каких условиях идёт речь – неизвестно. Представитель правительства Севастополя в суде Юлия Зайцева сообщила, что документ будет изучен всеми департаментами, которые привлечены к этому делу, и будет дана правовая позиция о возможности или невозможности принятия условий соглашения.

На данном этапе судебное заседание отложено до заключения мирового соглашения или предоставления ответа правительства.

Напомним, правительство Севастополя через суд добивается сноса, как указывается, незаконно построенных коттеджей «Байдарская сказка» в селе Тыловое. Строительство их началось в 2021 и уже продаются на официальном сайте застройщика.

Ольга Сурикова

Фото скриншот сюжета «Первого Севастопольского»