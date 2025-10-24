Россиянина буду судить за убийство в Севастополе

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в убийстве своего знакомого.

По версии следствия, ночью 7 августа 56-летний уроженец кемеровской области, являясь постояльцем «рабочего дома», расположенного в Гагаринском районе Севастополя, нанес проживающему там же 39-летнему мужчине не менее 6 ударов ножом в область груди, шеи, спины и живота.

Причиной конфликта стало нарушение потерпевшим правил общежития. Он слушал громкую музыку и не реагировал на замечания окружающих. От полученных ранений потерпевший умер на месте происшествия.

Обидчик пытался скрыться, но был задержан и сейчас содержится под стражей.

Прокуратура района направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова