В Госдуме предложили вернуть зимнее и летнее время

Парламентарии предлагают вернуть в РФ переход на зимнее и летнее время. По мнению авторов идеи, в некоторых регионах необходимо также скорректировать часовые пояса, поскольку нынешнее постоянное время не совпадает с реальным восходом и заходом солнца.

А сезонный перевод часов позволит людям получать больше солнечного света и снизит число жалоб.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai