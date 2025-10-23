Запрет на импорт цветов из Нидерландов может привести к росту цен на букеты в России

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил поставки в Россию многих живых растений, включая розы, рододендроны и азалии, а также листву, ветки, части растений и цветов без бутонов, которые используются для составления букетов и декоративных композиций. Эти ограничения распространяются на свежие, сушеные, окрашенные и обработанные цветы. Также под запрет попали игрушки с мотором. Главным поставщиком срезанных цветов в Россию традиционно являются Нидерланды — страна, входящая в ЕС, и обладающая доминирующей долей рынка. Другие крупные поставщики — Колумбия, Эквадор, Армения, Белоруссия и Китай.

«На данный момент поставки продолжаются в обычном режиме, пусть и с незначительными задержками, объясняемыми общими логистическими и таможенными трудностями. Поставщики не создают паники, и текущая ситуация не вызывает сбоев в поставках. Однако, если ограничения на импорт из ЕС и особенно из Нидерландов — основного поставщика цветов в Россию — действительно вступят в силу серьезно и надолго, это неизбежно приведет к росту цен. Российские производители пока не способны покрыть весь спрос, что создаст дефицит. Соответственно, этот дефицит вызовет повышение цен — как со стороны поставщиков, так и продавцов. В целом, рынок цветов в России подвержен сезонным колебаниям цен. Традиционно цену поднимутся ко Дню матери, 14 февраля и 8 марта. Таким образом, хотя возможность повышения цен из-за санкций существует, пока нет признаков резкого изменения ситуации», — рассказали Севкору представители цветочного бизнеса.

В настоящий момент доля отечественного производства составляет примерно 25%. Пошлины и торговые ограничения усложнят логистику, увеличат расходы на импорт цветов из альтернативных стран, что дополнительно повысит их стоимость.

