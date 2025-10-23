Новые правила оформления билетов для детей до 14 лет на международные поезда с 2026 года

Нововведения от Российских железных дорог (РЖД) вступят в силу с 20 января 2026 года. Согласно новым правилам, оформление билетов для детей-граждан РФ до 14 лет на поезда, отправляющиеся за пределы России, будет осуществляться исключительно по заграничному паспорту. Оформить билет по свидетельству о рождении, как было ранее, станет невозможным.

Эти изменения вызваны Федеральным законом от 23 июля 2025 года № 257-ФЗ, который внес коррективы в порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации и правила выезда и въезда. При этом дети, выехавшие за границу до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, смогут возвращаться в Россию также по нему и по истечении этой даты.

Новые требования будут распространяться и на поездки в страны ближнего зарубежья, такие как Беларусь, Казахстан, Абхазия и другие. При этом продажа билетов на международные направления открывается за 90 суток до отправления — например, билеты на поезд в Беларусь, отправляющийся 20 января, будут доступны с 23 октября.

Билеты на поезда, курсирующие в пределах России, по-прежнему можно приобретать по свидетельству о рождении. При покупке билета по льготным тарифам необходимо подтверждать гражданство ребенка, предъявляя свидетельство с соответствующим штампом или паспорт (для детей старше 14 лет).

