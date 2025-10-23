В районе 7-го километра строится детский сад

Дошкольное учреждение будет расположено в новом микрорайоне, который возводят в рамках комплексного развития территории.

Детский сад рассчитан на 280 мест. В нём 13 групп, в том числе четыре ясельных. В самом здании помещения разделены на функциональные блоки: игровые и спальные комнаты, помещения для занятий и творческого развития, санитарно-гигиенические блоки, столовая, медицинский и административный блок.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные и земляные работы. Закончить строительство планируется в 2027 году.

Также в новом микрорайоне на 7-м километре будут построены школа, поликлиника и еще три детских сада.

Андрей Крымский

