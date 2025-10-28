Заболеваемость падает – защищённость растёт

В Севастополе за прошедшую неделю уровень заболеваемости респираторными инфекциями снизился ещё на 6 процентов.

ОРВИ в городе заболело 2481 человека, показатель на 10 тысяч населения составил – 44,2.

От гриппа к 28 октября привились 165 тысяч взрослых горожан и 72 тысячи детей.

Напомним, что прививки от гриппа можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах возле ТЦ «Муссон», «Апельсин», «SeaMall» и на площади Нахимова.

Детей вакцинируют садах и школах при наличии согласия от родителей.

Андрей Крымский

