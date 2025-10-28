Подавляющее большинство туристов хотят встретить Новый год на море

80% новогодних туров заказываются на морские курорты и 20% на горнолыжные. Причём половина горнолыжников катается в России, не желая связываться с визами и обменом валюты, отмечают в Российском союзе туриндустрии.

В последнее время, говорят эксперты, активно развивается интересное направление в премиум-сегменте. Состоятельные туристы выбирают встречу Нового года на российском Севере – в Мурманске, Карелии и на Ямале.

Туристическая инфраструктура и сервис в этих регионах вышли на достаточно высокий уровень, а впечатления от, например, северного сияния или ночёвки в чуме, в других местах не получишь.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города